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Экономика Ямало-Ненецкий АО
перевалочный хаб, Ямал СПГ (2018) | Фото: Elefsis Shipping Agency Greece

Ошеломительные успехи импортозамещения! "Четвёртая очередь "Ямал СПГ" работает плохо из-за российского оборудования", - Михельсон

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон объяснил причины сбоев в работе четвёртой линии завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Четвертая линия "работает плохо", заявил совладелец и предправления "НОВАТЭКа" (контролирует 50,1% завода) Леонид Михельсон на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Четвёртая – единственная линия завода, построенная по российской технологии "Арктический каскад", позволила увеличить проектную мощность на 0,95 млн т, до 20 млн т в год. Но "дело не в самой технологии", а в оборудовании, которое было впервые полностью произведено в России.

"Надо признать, что нашим заводам-производителям ещё учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас есть претензии ко всем поставщикам оборудования", - цитирует бизнесмена "РБК".

По его словам, к производителям будут, в том числе, "финансовые претензии". Среди крупных поставщиков оборудования для "Ямал СПГ" Михельсон назвал "Росатом" ("ЗиО-Подольск", который входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Атомэнергомаш", изготовил первый импортозамещающий теплообменный аппарат для СПГ-завода), "Казанькомпрессормаш" (поставил комплектную компрессорную установку отпарного газа) и "Криогенмаш" (криогенный теплообменник).

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Теги: НОВАТЭК, Ямал СПГ, Леонид Михельсон



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