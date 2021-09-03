Прокуратура требует снести коттедж, в котором живет бывший глава свердловского МЧС

Прокуратура обратилась с иском в суд о сносе коттеджа, в котором живет бывший руководитель ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Заленский. Однако сам генерал заявил, что ему ничего об этом неизвестно.

Речь идет о доме на улице Новоселов. Местные жители, которые посчитали, что при реконструкции данного дома были допущены нарушения, обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве провели свою проверку и установили, что нарушения действительно имеют место быть.

Как говорится в ответе прокуратуры (есть в распоряжении Накануне.RU), владельцем дома частично занят участок в нарушение Земельного кодекса, а сам дом возведен в границах охранных зон.

"В связи с изложенным, прокуратурой района предъявлен иск к собственнику и владельцу дома об освобождении самовольно занятого земельного участка и устранении нарушения вышеуказанных правил", - сообщается в ответе надзорного ведомства.

Судя по информации из электронной картотеки Октябрьского районного суда Екатеринбурга, иск прокурора к Андрею Заленскому был зарегистрирован 1 сентября, а на следующий день материалы передали судье. Когда состоится заседание, пока неизвестно.

Сам экс-глава свердловского МЧС заявил, что ничего не знает о поданном против него иске.

"К владельцу участка никто не обращался, я лишь арендатор. Владельцу я доложил, но к нам никаких бумаг не приходило – ни к нему, ни ко мне. Эта земля сейчас находится в оформлении Росимущества, там всего один метр. По поводу суда мне ничего неизвестно. Прошло уже три недели, когда они приезжали. Здесь никого не было. Мне рассказали, но меня никто не спрашивал. У меня есть доверенность, по которой я управляю", - сообщил Накануне.RU Андрей Заленский.

Он обвинил в сложившейся ситуации своих соседей.

"Это мои соседи-шизофреники. Они платят всем деньги, а сами ничем не занимаются. Только водку пьют и порочат меня, ветерана боевых действий", - заключил генерал.

Напомним, ранее Заленский подал иск в Октябрьский районный суд на соседей в поселке Малый Исток. По мнению генерала, семья Юрьевых занимает часть его территории – якобы, на участке, принадлежащем ему, находятся чужие надворные постройки, которые необходимо демонтировать. В свою очередь, соседи бывшего высокопоставленного МЧС-ника утверждают, что он просто хочет выселить их с собственной земли.