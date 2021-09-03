03 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Талибы внутри президентского дворца в Кабуле (2021) | Фото: Al Jazeera

За порядок в мире должна отвечать ООН и ее Совбез - Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал уход США из Афганистана.

"Это очень удобный случай для того, чтобы "оттоптаться" на политике США. Это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова американских аналитиков. Результат нулевой, а сколько истратили триллионов долларов. Это и гуманитарная катастрофа. Надеюсь, придет осознание, что действовать с прежних позиций, "цивилизовывать народы" – ошибочная политика. Так поступали еще со времен просветительской деятельности католических священников. Которые цивилизовывали местное население, опираясь на образование, медицину и другие достижения, но основная цель была в продвижении религии. Сейчас то же самое происходит", - полагает Путин.

"Демократия если нужна какому-то народу – он придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", - добавил президент.

Он напомнил опыт ухода из Афганистана советских войск: "Советские войска из Афганистана уходили организованно, режим просуществовал еще несколько лет после этого. А американцы как уходят? С помощью авиационных мостов. А советские войска уходили через границу на свою территорию, им было проще".

"Означает ли это конец гегемонии запада? В отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции – это что такое? Это продолжение той же политики, навязывание своих стандартов. Если капитальные выводы будут сделаны, тогда мы можем быть свидетелями глобальных изменений в мировой политике", - считает Путин.

Также президент прокомментировал и перспективы самого Афганистана.

"Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) контролирует практически всю территорию Афганистана, за исключением небольших территорий, прилегающих к Таджикистану. Мы должны исходить из реалий. Надо смотреть, что стоит за заявлениями "Талибана"*. Сам "Талибан"* неоднороден, и в Афганистане много людей выпущено из тюрем, много представителей ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещена в РФ), и чего там только нет. И все это угрожает нашим союзникам. И это и для нас проблема с точки зрения безопасности. Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Иначе не с кем будет разговаривать. Чем раньше "Талибан"* войдет в семью цивилизованных народов, тем проще можно будет разговаривать, предъявлять определенные требования", - полагает президент.

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Теги: владимир путин, афганистан, талибан



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