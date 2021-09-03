Федеральный проект "Школа фермера" запустили в Воронежской области

В Воронежской области стартует обучающая программа "Школа фермера".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в открытии принял участие заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Также на открытии присутствовали председатель ассоциации "Воронеж АККОР" Владимир Шипилов, руководитель ВРФ АО "Россельхозбанк" Галина Абричкина и врио ректора Воронежского ГАУ Елена Закшевская.

Всего в проекте примут участие 25 человек. Учащиеся пройдут курсы по двум направлениям: молочное скотоводство и мясное птицеводство.

Занятия будут проходить на базе Воронежского государственного аграрного университета. Кроме того, предусмотрена стажировка на ведущих сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона.

В учебный курс "Школы фермера" включены и теория, и практические занятия. Обучение проходит в комбинированном формате: очно и дистанционно. За время обучения студенты познакомятся с современными методами и технологиями ведения фермерского хозяйства, узнают о новых разработках в области аграрной науки.

После полного прохождения курса ученики должны будут защитить бизнес-планы, затем они получат дипломы государственного образца от вузов. Стоит отметить, что обучение бесплатное. Программа стартовала в прошлом году при участии Россельхозбанка.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что поддержка фермеров - перспективное направление, назвав сельское хозяйство "локомотивом экономики" для региона.

Глава области напомнил, что достаточно большое число жителей - более 30% - проживают в сельской местности и заняты в АПК. Фермеры, по его мнению, смогут многому научиться благодаря этому проекту, углубить свои знания, чтобы затем применить их на практике.

Гусев добавил, что в Воронежской области "Школа фермера" только стартует, но в других субъектах она уже хорошо себя зарекомендовала. Всего в программе принимают участие 27 регионов.

В августе на еженедельном оперативном совещании губернатор Воронежской области обратил внимание на рост заработной платы аграриев в регионе - на 12%. Гусев поставил задачу - годовой индикатор роста заработной платы должен вдвое превышать официальную инфляцию, которая будет зафиксирована по стране.

По его словам, благоприятные климатические условия в прошлом году поспособствовали получению рекордного урожая — около шести миллионов тонн. И хотя этот год с точки зрения урожайности не такой, как прошлый, отметил губернатор, но, в целом экономическое положение сельхозтоваропроизводителей будет стабильным.

Как сообщалось 12 августа, воронежские аграрии убрали более 70% посевных площадей, валовой сбор составляет 3 млн тонн зерновых. Итоговый урожай ожидается на уровне 4,5 млн тонн.

В 2020 году к аналогичной дате валовой сбор зерновых составил 4 ,4 млн тонн при урожайности 40,3 ц/га, а итоговый урожай был рекордным – 6 млн тонн.

В июле пресс-служба правительства Воронежской области сообщала, что дефицита кормов не ожидается, хозяйства ведут заготовку сена, соломы, сенажа, травяной муки. На тот момент в сельхозпредприятиях области было заготовлено 249 тысяч тонн сена (83% к потребности) и 443,5 тысяч тонн сенажа (74%). Заготовка кормов продолжается.