Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

1 июля Роскомнадзор направил в ведомства запрос об использовании данных VPN-сервисов.

17 июня Роскомнадзор сообщил об ограничении работы двух VPN-сервисов - VyprVPN и Opera VPN.

VPN-сервисы могут использоваться для заходов на заблокированные властями сайты или мессенджеры. Например, многие использовали их, когда Роскомнадзор пытался блокировать в России Telegram. В РКН отметили, что обход блокировок создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.