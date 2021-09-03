В Челябинской области вынесли приговор мужчине, избившему сотрудника ГИБДД

В Аше 24-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и избившего сотрудника ГИБДД, приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в июне пьяного мужчину остановили сотрудники ГИБДД, от которых он пытался скрыться. Прав на управление транспортным средством у него нет. Его попросили проследовать в патрульный автомобиль для составления административного протокола, но мужчина отказался и нанес удары головой в грудную клетку и голову сотрудника.

Полицейский получил сотрясение головного мозга и рубец на лице.

По решению суда осужденный должен выплатить потерпевшему 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.