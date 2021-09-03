Глава МВД наградил силовиков, нашедших в Тюмени предполагаемого убийцу восьмилетней Насти

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил силовиков, участвовавших в поиске предполагаемого убийцы восьмилетней Насти М., сообщили Накануне.RU в министерстве.

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"Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области, отличившимся в ходе работы по раскрытию резонансного особо тяжкого преступления", – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Колокольцев подчеркнул, что "розыск преступника был поручен лучшим тюменским полицейским", усиленным высококвалифицированными специалистами Главного управления уголовного розыска МВД России.

"Вы – профессионалы высокого уровня, делом доказавшие свою компетентность и состоятельность. Благодаря вашим усилиям личность преступника установлена, он задержан и ждёт суда. Именно такие грамотно спланированные и четко проведенные операции способствуют воплощению на практике принципа неотвратимости наказания. Укрепляют веру общества в справедливость и торжество закона. Являются наглядным примером для молодых оперативников", - сказал министр.

Силовики награждены медалями или наградным оружием – пистолетом Макарова.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтёры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора, в то время как суд оправил Бережного под стражу до 25 октября.