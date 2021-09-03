03 Сентября 2021
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Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин высказался о школьнике, указавшем президенту на ошибку в названии войны

Президент России Владимир Путин сильно удивился, что вокруг мальчика, поправившего его во время выступления в ДЦ "Океан", "началась буча".

"Владимир Владимирович, Никанор Толстых – какое у него будущее?" – спросил ведущий панельной сессии у президента России а Восточном экономическом форуме. "А кто это?" – не понял Путин.

Ему напомнили: это школьник, который поправил президента во время лекции в "Океане", тогда Путин перепутал Семилетнюю и Северную войны. После на мальчика начались нападки, руководство школы, где он учится, даже назвало его высказывание "наглостью".

"Я, честно говоря, не знаю ничего. Да Бог с вами! Я тут занимался текущей работой, не обратил внимания", - удивился президент. Он сказал, что его совершенно не задело замечание ребенка, наоборот, он рад тому, какие подкованные и осведомленные дети занимаются в "Океане".

"И прекрасно, что в "Океане" собрались ребята такие грамотные, которые свободно излагают свою позицию. Будущее России в надежных руках", - добавил Путин.

Также глава государства попробовал оправдать собственно свою ошибку – он прикинул, что между вступлением Петра I в войну и Полтавской битвой прошло около 7-8 лет, и поэтому и назвал войну Семилетней.

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Теги: никанор толстых, ошибка, владимир путин, семилетняя война



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