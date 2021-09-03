Книга рекордов Гиннесса поздравила Роналду, побившего мировой рекорд по голам за сборную

Книга рекордов Гиннесса отметила португальского нападающего Криштиану Роналду, побившего накануне мировой рекорд по голам за сборную.

Напомним, что вчера сборная Португалии одержала волевую победу над командой Ирландии в рамках отборочного этапа Чемпионата мира-2022. На 45-й минуте первый мяч забил Джон Иган и Португалия до последних минут игры проигрывала в счёте. Переломить ход встречи удалось на 89-й и 95-й минутах, когда дважды отличился Роналду. Для Криштиану это 110-й и 111-й забитый мяч за национальную команду, что является мировым рекордом на уровне сборных.

"Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом. Давай попробуем установить ещё больше!", - написал сегодня португалец в социальной сети Instagram.

Отметим, что это не первое появление Роналду в Книге рекордов Гиннесса. Ранее он уже упоминался там за "самое большое количество лайков в Facebook", за "рекордное число подписчиков в Instagram", за "рекордное количество матчей в Лиге чемпионов UEFA подряд, в котором он забивал", за "самое большое количество чемпионатов Европы, на которых он забивал", а также за "самое большое количество чемпионатов мира, на которых он забивал".

Добавим, что недавно 36-летний футболист перебрался в "Манчестер Юнайтед", за который уже выступал ранее. В составе "красных дьяволов" он будет выступать под 7 номером.