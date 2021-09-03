Путин не исключает приезда на ВЭФ или ПМЭФ президента Украины

Президент России Владимир Путин не исключил, что в какой-то момент его украинский коллега может стать гостем на Восточном или Санкт-Петербургском экономическом форуме.

"Почему нет, очень на это рассчитываю. Та ситуация, в которой мы находимся, является ненормальной, неестественной. Чем раньше, тем лучше, мы восстановим в полноформатном режиме наши отношения", - заявил глава государства на ВЭФ.

По мнению Путина, налаживание отношений между двумя государствами зависит от украинского народа, "от избирателей украинских".

"Если президент Зеленский выстроит свою политику на нормализацию отношений. На практике уже не одно поколений руководителей приходит с лозунгом решения всех вопросов, а потом беспардонным образом обманывают своих избирателей и раскручивают свою политику в совершенно другом направлении под давлением националистов. Руководители опасаются этой части украинского общества. К каким результатам это приводит, мы видим по состоянию экономики Украины", - добавил президент.