Путину жалко будет отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова на работу в Госдуму.

Глава государства объяснил появление министров в пятерке лидеров федерального списка "Единой России" тем, что "коллеги просто обратились с просьбой" представлять их теми людьми, которые олицетворяют достижения.

"Решения будут приниматься ими, они сами должны принять решения", - заявил Путин на Восточном экономическом форуме.