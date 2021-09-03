03 Сентября 2021
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вице-президент РМК Дмитрий Говоров (2021) | Фото: РМК

Запасы меди на Малмыжском месторождении выросли на 60%

Запасы меди Малмыжского месторождения в Хабаровском крае достигают 8,32 млн тонн. Это на 60% превышает оценку, которая была на момент покупки Русской медной компанией оператора освоения месторождения ООО "Амур Минералс" в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

О результатах проведенной доразведки в ходе Восточного экономического форума - 2021 во Владивостоке сообщил вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров.

"К настоящему моменту компания проинвестировала в проект более 50 млрд рублей, в том числе с привлечением государственных мер поддержки в виде льготного долгосрочного кредита на 7 млрд рублей от Фонда развития Дальнего Востока", - рассказал Дмитрий Говоров.

вице-президент РМК Дмитрий Говоров(2021)|Фото: РМК

В реализации проекта участвуют ведущие финансовые институты России. В рамках Восточного экономического форума – 2021 РМК, Сбер и Газпромбанк подписали договор синдицированного кредита для финансирования разработки Малмыжского месторождения меди, а также строительства горно-обогатительного комбината мощностью переработки 90 млн тонн руды в год. Финансирование будет осуществляться в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 млрд рублей.

"Малмыжское" — месторождение мирового класса. По результатам проведенной доразведки его запасы оцениваются в 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 млрд рублей.

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Теги: Малмыжское месторождение, РМК,



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