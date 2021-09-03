ТМК — лидер отрасли в сфере социальной эффективности по версии АК&М

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) стала первой среди компаний чёрной металлургии в рейтинге социальной эффективности, который подготовило информационное агентство АК&М.

Как сообщает пресс-служба ТМК, компания неизменно является отраслевым лидером рейтинга (составляется с 2018 года), в котором отмечают флагманов российского бизнеса, приносящих максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду.

В этом году 45 компаний-претендентов оценивались по специальной шкале, в которой используются такие показатели как социальный эффект деятельности (сумма платежей в бюджет, затраты на благотворительность и защиту окружающей среды, выплаты сотрудникам) и нагрузка на экологию (объём выбросов в атмосферу и в воду, твердые отходы с учётом их токсичности). В учёт идёт также доля социальных платежей в выручке компании.

Отметим, что сейчас ТМК выполняет программу сокращения выбросов парниковых газов, которая к концу 2023 года позволит сократить углеродный след на 8%. Кроме этого, ТМК разрабатывает стратегию снижения выбросов парниковых газов на период до 2030 года.