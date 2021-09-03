"Русская медная компания" получит кредит на 195 млрд рублей на разработку Малмыжского месторождения меди

В ходе Восточного экономического форума Сбер, Газпромбанк и Группа "Русская медная компания" подписали договор синдицированного кредита для финансирования проекта РМК по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Финансирование предоставляется ООО "АМУР МИНЕРАЛС" (входит в Группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также строительству в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырех производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год.

"Данный проект — самый крупный и значимый в истории наших отношений. Общая сумма синдицированного кредита составляет 195 млрд рублей, из которых 97,5 млрд рублей — 50% от всего кредита — предоставит Сбер. Реализация проекта станет мощным драйвером развития экономики Хабаровского края, увеличит российский экспорт меди и создаст несколько тысяч рабочих мест, ведь проектируемый горно-обогатительный комбинат будет самым мощным в стране", - рассказала вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова.

По результатам проведенной доразведки запасы Малмыжского медного месторождения оцениваются в 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 млрд рублей.

"Мы рады принять участие в финансировании разработки Малмыжского месторождения меди – крупнейшего проекта, имеющего стратегическое значение и для Хабаровского края, и для медной отрасли в целом. Мы находимся на пороге нового этапа укрепления экономической безопасности страны в области добычи полезных ископаемых. Благодаря опыту команд инициатора, а также участников синдиката Проект был наилучшим образом структурирован и, полагаю, будет реализован в запланированные сроки в рамках установленного бюджета", - отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

В результате реализации проекта объем производства медного концентрата Группы РМК вырастет в два раза. ООО "Амур Минералс" будет производить 1,4% от общемирового объема меди. В настоящее время в России производится и перерабатывается медный концентрат, содержащий 900 тыс. тонн. меди, экспортируется медный концентрат, содержащий 60 тыс. тонн меди. Реализация проекта РМК на Малмыжском месторождении позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%.

"Разработка Малмыжского месторождения – вклад РМК в укрепление отечественной цветной металлургии и развитие Дальнего Востока России. Это самый масштабный проект в истории компании, который выведет РМК в лидеры медной отрасли страны. Здесь мы применим передовые технологии от ведущих мировых поставщиков и успешный опыт, приобретенный РМК при реализации знаковых горнодобывающих проектов. Участие в финансировании разработки Малмыжского медного месторождения ведущих банков России является подтверждением высокой оценки стратегии Группы РМК и результатов, которых достигла компания за 17 лет развития. Благодаря синдицированному кредиту Сбербанка и Газпромбанка наш новый совместный проект получает необходимый ресурс для реализации с достижением целевых бизнес-показателей. Это обеспечит поступление в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 297 млрд рублей в течение всего периода работы будущего горнодобывающего предприятия", - рассказал вице-президент по финансам "Русской медной компании" Максим Щибрик.

Напомним, рамочные условия финансирования данного проекта были подписаны в ходе Восточного экономического форума в 2019 году. Теперь эти условия детализированы и скорректированы.