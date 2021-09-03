Путин пригрозил "бумерангом" странам, которые не оказывают помощь вакцинами остальному миру

03 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Путин пригрозил "бумерангом" странам, которые не оказывают помощь вакцинами остальному миру

Президент России Владимир Путин выступил против политизации темы происхождения коронавируса, которой, по его мнению, занимается ряд государств. Также глава государства считает, что не может быть политики в вопросе гуманитарной помощи, в том числе и вакцинами.

"Когда начинается политизация, тогда сразу падает доверие к выводам. Сразу появляется ощущение, что мы далеко от истины. Все эти исследования надо делать на основе достоверных материалов. Надо вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий, - заявил Путин на Восточном экономическом форуме. - Те, кто политизирует, сами допускают колоссальные ошибки в деле борьбы с пандемией".

Под ошибками Путин подразумевает отсутствие помощи развивающимся государствам: "В основном высокоразвитые экономики пользуются вакцинами. Очень мало делается для того, чтобы защитить человечество. Это бумерангом крутится вокруг шарика земного. Из Африки, например, будет постоянно возвращаться эта зараза".

"Есть гуманитарные вещи. Ну и где же эта гуманизация, о которой говорят наши западные коллеги? Вместо того, чтобы убрать ограничения медицинские… в отношении Ирана никаких ограничений не отменяют, даже дискуссий не разворачивают. Политика – политикой, а гуманитарные вещи – гуманитарными. В экономике то же самое. Восстанавливается она там, где используют финансовые инструменты, связанные с накачкой наличностью и за счет дефицитов бюджета. Чтобы взять и не помочь развивающимся экономикам? Пока такого нет", - констатировал президент.  

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: гуманитарная помощь, вакцинация, коронавирус, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети