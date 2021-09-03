Путин пригрозил "бумерангом" странам, которые не оказывают помощь вакцинами остальному миру

Президент России Владимир Путин выступил против политизации темы происхождения коронавируса, которой, по его мнению, занимается ряд государств. Также глава государства считает, что не может быть политики в вопросе гуманитарной помощи, в том числе и вакцинами.

"Когда начинается политизация, тогда сразу падает доверие к выводам. Сразу появляется ощущение, что мы далеко от истины. Все эти исследования надо делать на основе достоверных материалов. Надо вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий, - заявил Путин на Восточном экономическом форуме. - Те, кто политизирует, сами допускают колоссальные ошибки в деле борьбы с пандемией".

Под ошибками Путин подразумевает отсутствие помощи развивающимся государствам: "В основном высокоразвитые экономики пользуются вакцинами. Очень мало делается для того, чтобы защитить человечество. Это бумерангом крутится вокруг шарика земного. Из Африки, например, будет постоянно возвращаться эта зараза".

"Есть гуманитарные вещи. Ну и где же эта гуманизация, о которой говорят наши западные коллеги? Вместо того, чтобы убрать ограничения медицинские… в отношении Ирана никаких ограничений не отменяют, даже дискуссий не разворачивают. Политика – политикой, а гуманитарные вещи – гуманитарными. В экономике то же самое. Восстанавливается она там, где используют финансовые инструменты, связанные с накачкой наличностью и за счет дефицитов бюджета. Чтобы взять и не помочь развивающимся экономикам? Пока такого нет", - констатировал президент.