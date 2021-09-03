03 Сентября 2021
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Алексей Гордеев (2021) | Фото: govvrn.ru

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность, что Рамонский район привлечет туристов со всей России

Развитие туризма, аграрного и промышленного производства – стало ключевой темой обсуждения во время визита экс-губернатора Воронежской области, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева во время визита в Рамонский район, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В селе Хвощеватка Гордеев встретился с волонтерами в музее-усадьбе крестьянского быта "Гостеприимный дом бабушки Марии". На встрече обсуждалась инициатива Алексея Гордеева по обустройству прибрежной полосы Дона. Протяженность реки на территории Воронежской области составляет 530 километров. При этом здесь есть множество красивых мест, имеющих туристическую привлекательность. Например, населенные пункты Костенки, Дивногорье, Малышевский лес, Кривоборье могут стать объектами единого туристического маршрута.

Обустройство прибрежной полосы позволит создать места рекреации, пешего, велосипедного и водного туризма.

Алексей Гордеев, встреча с волонтерами(2021)|Фото: govvrn.ru

Напомним, ранее Гордеев опубликовал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" обращение, где предложил создать экологический туристический маршрут на воронежском участке реки Дон. Идею очистить берег волонтеры поддержали. Работа велась все лето, ее итоги будут подведены уже этой осенью.

По словам парламентария, у активистов есть множество предложений по развитию экологического, туристического маршрута. Все идеи планируется оформить в виде документов. Гордеев уверен, что они будут поддержаны властями.

В их числе создание велодорожек, развитие пеших и байдарочных маршрутов. Депутат отмечает, что это также даст возможности по развитию малого бизнеса.

Алексей Гордеев(2021)|Фото: govvrn.ru

Также в Рамоновском районе Алексей Гордеев посетил предприятие "Агротех-Гарант Березовский". Это предприятие обеспечивает регион семенами зерновых и зернобобовых культур высокого качества. Вместе с Гордеевым на предприятии побывал зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов. В общей сложности на посевную потребовалось 170 тыс. тонн семян. Логвинов подчеркнул, что благодаря семенным хозяйствам регион полностью обеспечен элитными семенами – первой, второй репродукции. Завод "Агротех Гаранта", который осмотрел Гордеев, рассчитан на 20 тыс. тонн. Семена продают не только внутри региона, но и за его пределами.

Алексей Гордеев(2021)|Фото: govvrn.ru

Алексей Гордеев(2021)|Фото: govvrn.ru

В селе Нелжа Алексей Гордеев ознакомился с работой парка детского и семейного отдыха "НЕЛЖА.РУ". В настоящий момент площадь парка составляет 70 тыс. "квадратов". На ней расположено больше 10 игровых локаций – в числе которых ледовый каток, футбольное и соломенное поля, сказочный лес, лесная резиденция Деда Мороза, полоса препятствий и другие площадки. Также на территории парка работает Земская школа и кафе.

Парк проводит детские костюмированные вечеринки, дискотеки и спортивные соревнования. В центре есть все необходимое для развития детей с учетом их индивидуальных особенностей. Детям здесь прививается любовь к родине и интерес к истории родного края, воспитание патриотизма и трудолюбия, а также бережного отношения к окружающей среде.

Сейчас парк ведет работу по организации досуга для тех, кто нуждается в этом больше всего – для детей из многодетных семей, детей-сирот и инвалидов.

По мнению Алексея Гордеева, Рамонский район уникален. Он близок к областному центру и здесь исторически развито аграрное и промышленное производство. При этом район продолжает активно развиваться – как в экономической, так и в социальной сфере. Дети занимаются спортом и творчеством, есть культурное и музейное направление.

Гордеев подчеркнул, что район может быть интересен не только жителям Воронежской области – сюда могут приезжать жители со всей России.

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Теги: Алексей Гордеев, вице-спикер, туристы, развитие



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