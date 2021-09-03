Путин: Перед Дальним Востоком стоит задача развития темпами выше среднероссийских

Президент России Владимир Путин считает, что перед Россией стоит задача создать наиболее привлекательные в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) условия для экономической деятельности. "Лучшие условия в АТР – это чрезвычайно сложная задача, но мы к этому стремимся, - сообщил президент, рассказывая о беспрецедентном режиме преференций на Курилах. - Мы полностью освободим от основных налогов компании, которые работают на Курилах – на 10 лет. Также для них будет пониженный тариф по страховым взносам. Режим будет распространяться не на все виды деятельности, но зато этими преимуществами могут воспользоваться не только российские, но и иностранные компании, в том числе японские".

Глава государства заметил, что перед Дальним Востоком в целом "стоит задача развития темпами выше среднероссийских".

"Экономическая жизнь восстанавливается, входит в свое привычное русло. АТР является локомотивом глобальной экономики. Россия – это неотъемлемая часть АТР, мы будем формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капиталов", - заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Президент отметил рост прямых иностранных инвестиций в регион (в два раза за шесть лет – до $80 млрд), промышленное производство росло быстрее, чем в среднем по России. В территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток зарегистрировались около 2 тыс. резидентов, создано 68 тыс. новых рабочих мест. "Радует диверсификация экономики региона. Авиация развивается гражданская, судостроение после советского периода полностью пришло в упадок, сейчас снова возрождается. О газопереработке уж не говорю, химическая промышленность развивается", - отметил президент.

Он отдельно прокомментировал БАМ: "Мы работаем над пропускной способностью магистральной инфраструктуры. Надо сделать еще больше. Наша страна несколько раз приступала к проекту БАМа. Мы обязательно отметим 50-летие начала строительства БАМа. Хочу выразить признательность строителям этой незаменимой для нашей страны транспортной артерии. Объемы перевозок по ж/д растут. Это дополнительные поступления в бюджет, которые мы направляем на социалку. Но нельзя забывать об экологии. Это не мелочь. О той же угольной пыли, люди это чувствуют и справедливо жалуются на это явление".

Также Путин сообщил о дефиците строительных материалов в регионе: "Очень многое приходится завозить за тысячи километров. Это влияет на стоимость строительства. Надо кратно увеличить производство стройматериалов. Будем создавать кластер в Хабаровском крае, который обладает необходимой базой. Прошу правительство и ведущие компании подготовить предложения".