03 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Хирургия ГКБ 40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию

Хирургическая служба городской клинической больницы №40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию с 6 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Однако из-за непростой эпидситуации есть ряд условий, обязательных для соблюдения во всех стационарах больницы. Так, у кандидатов на госпитализацию должен быть на руках результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненный методом ПЦР за 72 часа до момента поступления.

Плановые пациенты, не госпитализированные из-за эпидемии ковида в ранее назначенные сроки, должны ждать звонка из отделения. Их будут оповещать по телефону о часе явки для оформления медицинской документации на поступление в стационар.

Цель этих нововведений – избежать нежелательной скученности. Для хирургических отделений разработан график:

С 8.00 до 9.00 – онкологическое отделение

С 9 до 10 – хирургическое отделение №2, терапевтическое №3

С 10 до 11 – отделение колопроктологии

С 11 до 12 – урологическое отделение

С 12 до 13 – гинекологическое отделение №2

С 13 до 14 – отделение сосудистой хирургии

С 14 до 15 – ЛОР-отделение.

Во всех корпусах при плановом приеме у пациентов будут проверять состояние слизистых носа и рта, а также температуру тела. Каждый пришедший будет заполнять анкету для сбора эпиданамнеза и получать информационную помощь. Только при соблюдении этих условий будет оформлена медицинская карта стационарного больного и пациента направят в профильное отделение.

Напомним, ранее нейрохирургический корпус ГКБ 40 Екатеринбурга вернулся к обычной работе после выписки всех заболевших коронавирусом.

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Теги: хирургия, ГКБ 40, Екатеринбург



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