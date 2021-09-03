Хирургия ГКБ 40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию
Хирургическая служба городской клинической больницы №40 Екатеринбурга возобновляет плановую госпитализацию с 6 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Однако из-за непростой эпидситуации есть ряд условий, обязательных для соблюдения во всех стационарах больницы. Так, у кандидатов на госпитализацию должен быть на руках результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненный методом ПЦР за 72 часа до момента поступления.
Плановые пациенты, не госпитализированные из-за эпидемии ковида в ранее назначенные сроки, должны ждать звонка из отделения. Их будут оповещать по телефону о часе явки для оформления медицинской документации на поступление в стационар.
Цель этих нововведений – избежать нежелательной скученности. Для хирургических отделений разработан график:
С 8.00 до 9.00 – онкологическое отделение
С 9 до 10 – хирургическое отделение №2, терапевтическое №3
С 10 до 11 – отделение колопроктологии
С 11 до 12 – урологическое отделение
С 12 до 13 – гинекологическое отделение №2
С 13 до 14 – отделение сосудистой хирургии
С 14 до 15 – ЛОР-отделение.
Во всех корпусах при плановом приеме у пациентов будут проверять состояние слизистых носа и рта, а также температуру тела. Каждый пришедший будет заполнять анкету для сбора эпиданамнеза и получать информационную помощь. Только при соблюдении этих условий будет оформлена медицинская карта стационарного больного и пациента направят в профильное отделение.
Напомним, ранее нейрохирургический корпус ГКБ 40 Екатеринбурга вернулся к обычной работе после выписки всех заболевших коронавирусом.