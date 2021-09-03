Контейнерную линию на Севморпутин "обкатают" в 2022 году – Путин

Уже в 2022 году по Северному морскому пути могут пойти контейнеровозы, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

"Предложили запустить по Севморпути контейнерную линию на регулярной основе в круглогодичном режиме. Мы сделаем это, но нужно проработать технологически. Это будущее для мировых перевозок из Азии в Европу и обратно. В следующем году надо обкатать маршрут между Владивостоком и Санкт-Петербургом", - заявил глава государства.

Напомним, ранее издание РБК сообщало, что к 2024 г. грузопоток по Северному морскому пути достигнет 60 млн т, а не 80 млн т, как это было предусмотрено "майским указом" Путина в 2019 г. Причина – снижение прогнозов поставки угля и нефти в Арктике. Новую цель по грузопотоку Минтрансу предложила госкорпорация "Росатом" – оператор СМП. Предложение с корректировкой прогноза в Минтранс направил глава дирекции СМП Вячеслав Рукша. Планы по загрузке СМП к 2024 г. пришлось менять в основном из-за изменений в трех крупных проектах, которые должны были обеспечить объемы перевозки. Речь про отказ компании "Востокуголь" от планов по добыче к 2024 г. по 19 млн т угля/год, изменение в показателях работы "Восток Ойл", изменение прогнозов "НОВАТЭКа", одного из главных пользователей арктического маршрута. В "Росатоме" Накануне.RU тогда сообщили, что "грузопоток не снизится, а увеличится до 110 млн т в год, просто изменится протяжённость [достижения показателя] во времени". По данным госкорпорации, 80 млн т в год грузопоток достигнет к 2025 г.