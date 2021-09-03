03 Сентября 2021
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Происшествия За рубежом
Новая Зеландия скора помощь ограждения землетрясение (2011) | Фото:vesti.ru

Премьер Новой Зеландии назвала терактом нападение на посетителей супермаркета

В новозеландском городе Окленд неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета.

Из шести раненых трое находятся в критическом состоянии, сообщают местные СМИ.

Мужчина атаковал покупателей утром в магазине Countdown. Прибывшие офицеры полиции открыли огонь, нападавший скончался на месте. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. По ее словам, преступник был сторонником ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

В Новой Зеландии человек с ножом напал на посетителей в супермаркете(2021)|Фото: Telegram / Mash

Также сообщается, что нападавший был выходцем из Шри-Ланки. Он находился в поле зрения спецслужб с 2016 года.

Напомним, в 2019 году произошли атаки на мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча) и на Дин-Авеню в самом городе. Власти тогда также назвали произошедшее терактом. Погибли 40 человек. Были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Сообщалось, что один из задержанных - австралиец ультраправых взглядов, Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения в Сети.

Перед атакой преступник написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети.

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Теги: новая зеландия, теракт, супермаркет, окленд



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