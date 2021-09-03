03 Сентября 2021
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Экономика Дальневосточный ФО В России
Сахалинская область, Кунашир (2010) | Фото:adm.sakhalin.ru

Путин предложил распространить сахалинский эксперимент по углеродной нейтральности на другие регионы

Президент России Владимир Путин предложил распространить эксперимент по углеродной нейтральности, к которой к 2026 году должен прийти Сахалин, на другие регионы страны. По его словам, некоторые из них уже проявляют такую заинтересованность. Выступая на Дальневосточном экономическом форуме глава государства сообщил, что Россия намерена продвигать такие климатические проекты.

"Важен и вопрос автономных источников энергии на Дальнем Востоке. Нужно использовать энергетический потенциал морей – строительство приливной электростанции. Здесь можно создать мощный зеленый кластер по производству водорода и аммиака. Это потребует внедрения передовых технологий. И это серьезный вызов для нашей экономики и науки. Мы можем привлечь к этому Японию и Китай", - полагает Путин.

Также глава государства распорядился ускорить систему мониторинга за состоянием вечной мерзлоты (нормативная база должна быть готова до конца года) и организовать международную арктическую экспедицию, базой для которой должна стать дрейфующая станция "Северный полюс", платформа для которой сейчас строится в Санкт-Петербурге.

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Теги: сахалин, дальний восток, углеродная нейтральность, владимир путин, вэф



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