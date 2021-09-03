Реготделение "СР" обратится к Куйвашеву из-за давления чиновников от "ЕР" на своих однопартийцев перед выборами 

03 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Справедливая Россия, СР, флажки (2016) | Фото: Накануне.RU

Реготделение "СР" обратится к Куйвашеву из-за давления чиновников от "ЕР" на своих однопартийцев перед выборами 

После жалобы членов свердловского отделения партии "Справедливая Россия" главе фракции Сергею Миронову, кандидаты в депутаты и руководители местных отделений решили обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием "остановить беззаконие чиновников". Решение было принято на конференции, а документ собрал более 100 подписей "эсеров", сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения.

Напомним, что в августе боксер Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор ООО "Дорстрой-Экотехнологии" Мария Штань, а также выдвиженцы Александров и Хомутов обратились к Миронову и настаивали на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков". В свою очередь глава реготделения Андрей Кузнецов заявил, что действия его коллег являются частью предвыборной борьбы с "Единой Россией", высокопоставленные члены которой якобы и давят на кандидатов "СР". По его словам, такими действиями противники хотят создать вокруг отделения СР "шлейф скандальности", добиваясь схода партии с выборной дистанции.

После обсуждения ситуации, на собрании прозвучали предложения исключить из партии и отстранить от участия в выборах тех, кто "поддался давлению" и обратился к лидеру фракции с жалобой.

"Были высказаны и главные доводы в пользу такого решения – если на этой стадии кандидаты стали "подыгрывать" партии власти, то после избрания они также превратятся в послушное большинство, не смогут твердо отстаивать интересы граждан. Как известно, чиновникам удалось склонить к участию в подписании фальшивки троих членов партии и троих беспартийных кандидатов в Законодательное собрание. Подавляющее большинство кандидатов отказались", - сообщили в партии.

По итогам совещания было подготовлено открытое обращение к губернатору, в котором говорится, что "состав кандидатов, выдвинутых партией – это не чье-то единоличное решение, а решение выбранных на местах делегатов конференции регионального отделения партии, поэтому попытки чиновников организовать административное давление с целью убрать неугодных кандидатов являются противозаконными". От главы региона требуют прекратить давление на кандидатов со стороны сотрудников аппарата губернатора и других чиновников.

"Действия руководителя департамента внутренней политики аппарата губернатора А.В. Третьякова мы и наши избиратели связываем с тем, что Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду!" в Свердловской области является одним из главных соперников на выборах для партии "Единая Россия", список которой возглавляете Вы лично, а также два Ваших заместителя вице-губернатора, один из которых является прямым начальником А.В. Третьякова. То, что Ваши подчиненные понуждают кандидатов от нашей партии сниматься с выборов и требовать снятия других кандидатов, мы расцениваем как использование служебного положения в интересах партии "Единая Россия", - говорится в обращении.

Напомним, что ранее свердловское отделение партии "Единая Россия" уже комментировало обвинение "СР" в свою сторону, отметив, что непричастны к жалобе, но подбор кандидатов в "СР" проводится непрозрачно.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: СР, ЕР, предвыборная гонка, Миронов, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети