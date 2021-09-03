Реготделение "СР" обратится к Куйвашеву из-за давления чиновников от "ЕР" на своих однопартийцев перед выборами

После жалобы членов свердловского отделения партии "Справедливая Россия" главе фракции Сергею Миронову, кандидаты в депутаты и руководители местных отделений решили обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием "остановить беззаконие чиновников". Решение было принято на конференции, а документ собрал более 100 подписей "эсеров", сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения.

Напомним, что в августе боксер Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор ООО "Дорстрой-Экотехнологии" Мария Штань, а также выдвиженцы Александров и Хомутов обратились к Миронову и настаивали на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков". В свою очередь глава реготделения Андрей Кузнецов заявил, что действия его коллег являются частью предвыборной борьбы с "Единой Россией", высокопоставленные члены которой якобы и давят на кандидатов "СР". По его словам, такими действиями противники хотят создать вокруг отделения СР "шлейф скандальности", добиваясь схода партии с выборной дистанции.

После обсуждения ситуации, на собрании прозвучали предложения исключить из партии и отстранить от участия в выборах тех, кто "поддался давлению" и обратился к лидеру фракции с жалобой.

"Были высказаны и главные доводы в пользу такого решения – если на этой стадии кандидаты стали "подыгрывать" партии власти, то после избрания они также превратятся в послушное большинство, не смогут твердо отстаивать интересы граждан. Как известно, чиновникам удалось склонить к участию в подписании фальшивки троих членов партии и троих беспартийных кандидатов в Законодательное собрание. Подавляющее большинство кандидатов отказались", - сообщили в партии.

По итогам совещания было подготовлено открытое обращение к губернатору, в котором говорится, что "состав кандидатов, выдвинутых партией – это не чье-то единоличное решение, а решение выбранных на местах делегатов конференции регионального отделения партии, поэтому попытки чиновников организовать административное давление с целью убрать неугодных кандидатов являются противозаконными". От главы региона требуют прекратить давление на кандидатов со стороны сотрудников аппарата губернатора и других чиновников.

"Действия руководителя департамента внутренней политики аппарата губернатора А.В. Третьякова мы и наши избиратели связываем с тем, что Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду!" в Свердловской области является одним из главных соперников на выборах для партии "Единая Россия", список которой возглавляете Вы лично, а также два Ваших заместителя вице-губернатора, один из которых является прямым начальником А.В. Третьякова. То, что Ваши подчиненные понуждают кандидатов от нашей партии сниматься с выборов и требовать снятия других кандидатов, мы расцениваем как использование служебного положения в интересах партии "Единая Россия", - говорится в обращении.

Напомним, что ранее свердловское отделение партии "Единая Россия" уже комментировало обвинение "СР" в свою сторону, отметив, что непричастны к жалобе, но подбор кандидатов в "СР" проводится непрозрачно.