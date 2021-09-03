03 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Магнитогорске мужчина порезал разбитой бутылкой троих посетителей кафе

В Магнитогорске посетитель кафе нанес колото-резаные ранения троим южноуральцам. Подозреваемый задержан, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел 2 сентября в кафе на улице Советской Армии. Администратор заведения указала прибывшим росгвардейцам на компанию мужчин и рассказала, что между ними произошел конфликт. Один из парней схватил часть разбитой бутылки и нанес троим молодым людям колото-резанные раны.

В результате происшествия пострадали трое магнитогорцев. От госпитализации они отказались.

Подозреваемым оказался не судимый 31-летний житель Кизильского района.

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Теги: кафе, бутылка, ранение,



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