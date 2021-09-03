03 Сентября 2021
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Кулаки, протест, забастовка, митинг, акция (2020) | Фото: ru.freepik.com

Профсоюз пригрозил властям Прикамья протестами из-за конфликта на фабрике "Нестле"

Профсоюз работников агропромышленного комплекса выразил протест против действий органов государственной власти и их должностных лиц в связи с предполагаемым нарушением прав работников филиала в Перми "Нестле Россия". Информация об этом размещена на сайте профсоюзной организации, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление направлено в администрацию губернатора края, региональный минпромторг и прокуратуру. Профсоюз потребовал прекратить оказывать давление на работников фабрики, защищающих свои трудовые права, и пригрозил публичными акциями протеста.

"Мы требуем от органов государственной власти Пермского края принять необходимые меры, чтобы исключить административный произвол и давление на работников, защищающих свои трудовые права и интересы в соответствии с законом и готовы к конструктивному сотрудничеству", — говорится в документе.

Профсоюз также сообщает, что пермская компания "Нестле" якобы отказалась от переговоров с первичной профсоюзной организацией о пересмотре по требованию работников существующих "неудобных" графиков сменности. Профсоюз попытался организовать пикеты, но в их проведении было отказано.

13 августа в профсоюзную организацию поступил запрос от прокуратуры с требованием предоставить информацию о деятельности организации, персональных данных членов профсоюза и другие внутренние документы организации. 16 августа надзорное ведомство вместе с инспекцией труда провели проверку с целью "обеспечения защиты охраняемых законом интересов общества и государства", в ходе которой провели... допросы 20 членов профсоюза. Основанием для этого послужили якобы заявления администрации филиала ООО "Нестле Россия" в Перми. Профсоюз сообщает, что вопросы, заданные работникам, темы трудового конфликта не касались.

"Задавались провокационные вопросы о деятельности первичной профсоюзной организации, профактива, лично председателя первичной организации. На работников оказывалось давление, чтобы подвести к нужным для протокола сведениям. Профсоюзные активисты запуганы, опасаются внесудебного преследования и фактического запрета на работу", - говорится в сообщении профсоюза.

Накануне.RU направило запрос в минпромторг и администрацию губернатора с просьбой прокомментировать обращение профсоюза.

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Теги: Нестле, завод, профсоюз



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Ранее 18.08.2021 11:00 Мск В Перми прокуратура потребовала от профсоюза работников завода "Нестле" предоставить персональные данные его членов


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