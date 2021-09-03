Путин предложил подготовить план по реновации дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин предложил провести "масштабное обновление дальневосточных городов". Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства отметил, что стоимость жилья на Дальнем Востоке подросла. "На рынке не хватает качественных, доступных предложений".

Путин сообщил, что есть предложение о расширении дальневосточной ипотеки под 2% - на новые категории граждан и специальностей заемщиков. Программой уже воспользовались 24 тыс. семей. В то же время президент поручил продумать дополнительные меры по улучшению доступности жилья.

"Назрел вопрос масштабного обновлении дальневосточных городов. Важно задать вектор долгосрочного развития. Вместо концентрации вокруг крупных заводов и предприятий надо сделать города, где все концентрируется вокруг человека. Нельзя забывать и про такие города как Тында и Северобайкальск, которые обеспечивают работу БАМа. Мастер-планы по обновлению городов предлагаю разработать в течение двух лет, первые должны быть утверждены уже на следующем ВЭФ", - заявил глава государства.

Путин считает, что региону в целом надо улучшить качество жизни.

"Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России. Но по динамике населения вызовы еще сохраняются. Нам надо выйти на устойчивую положительную динамику. И ключевой вопрос – повышение качества жизни. В первую очередь это здравоохранение. Врачи трудятся с полной отдачей, но есть проблемы, которые не решить формальными, усредненными формулами. Вопросы надо дополнительно отработать. Это обширная территория с небольшой плотностью населения. Должна быть надежная и доступная медпомощь. Мы увеличим текущие расходы на здравоохранение региона – более 6 млрд руб. ежегодно. И это только первый шаг. Будет продлена единая субсидия – на нее уже построено более 1 тыс. социальных объектов. В 2022 году по этой программе поступит дополнительно еще 20 млрд руб. половина пойдет на инфраструктуру здравоохранения", - сообщил глава государства.

Также он анонсировал модернизацию сети почтовых отделений (из 2,5 тыс. отделений "Почты России" на Дальнем Востоке 80% расположены в труднодоступных местах. Три четверти требуют модернизации и ремонта. Пилотный проект по обновлению начнется в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии.