03 Сентября 2021
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Политика В России За рубежом
(2004) |

Путин: Отсутствие мирного договора с Японией – это нонсенс

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией является нонсенсом, считает Владимир Путин.

"И Россия, и Япония заинтересованы в полном урегулировании отношений. Но надо всегда уважать то, что закреплено в международных документах. Мы никогда не отказывались от диалога. Но наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию. Сначала договорились, что будем решать на основе известного документа – декларации 1958 года, парламент Японии ратифицировал этот документ, потом отказались от этого. Этот процесс бесконечный, но мы должны учитывать имеющиеся реалии", - отметил президент России, выступая на Восточном экономическом форуме.

"При разговоре о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее. Мы должны гарантировать, что не будет размещения американских военных объектов и ракет на территории Японии. Мы поставили эти вопросы перед японцами, ответ пока не получили, мяч на стороне наших партнеров", - добавил глава государства.

При этом Путин ушел от ответа на вопрос о том, как декларация 1958 года соотносится с поправками, внесенными в Конституцию России в прошлом году: "Надо посмотреть на то, что изложено в документе, в Конституции и сделать необходимые выводы".

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Теги: мирный договор, япония, конституция,



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