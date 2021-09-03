03 Сентября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.acapod.ru

В Югре злоумышленники нарядились силовиками и украли деньги и украшения на 7 миллионов

В Нижневартовске злоумышленники, прикинувшись полицейскими, украли сейф с деньгами и ювелирными украшениями, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В 6.00 5 февраля злоумышленник и два его подельника (сейчас они находятся в розыске) надели форму специального подразделения полиции и установили на автомобиль одного из соучастников номера другой машины. Они приехали к дому пострадавшего, представились сотрудниками полиции, взяли в заложники родственника жертвы и рабочего. Один из налётчиков забрал из дома металлический сейф с деньгами и украшениями. Сумма ущерба превысила 7 млн руб.

В ходе расследования обвиняемый, содержащийся под стражей, вину признал частично, материалы по нему ушли в суд. Дело его "коллег" выделено в отдельное производство.

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Теги: сейф, деньги, украшения



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