03 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале в полиции нашли труп задержанного, откусившего своей подруге нос

В свердловской полиции прокомментировали смерть задержанного в ОВД Серова.
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Ранее в отделе полиции правоохранители обнаружили труп 29-летнего мужчины. По факту инцидента начали проверку.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гражданин, о котором идет речь, 28 августа был помещен в камеру ИВС территориального ОВД в связи с подозрением на причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

"Находясь в увеселительном заведении со своей спутницей жизни, он приревновал ее и откусил нос. 30 августа Серовский районный суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября включительно. Тело мужчины сотрудники полиции обнаружили при подаче пищи, в специальном помещении он содержался один", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, уже установлено, что задержанный уралец покончил жизнь самоубийством.

"Ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора. В определенных кругах он более известен по кличке "Шарфик". По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение. В том числе дана оценка тому, насколько грамотно и оперативно действовал дежурный наряд", - добавил Валерий Горелых.

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Теги: задержанный, полиция, МВД, проверка



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