03 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Уральскому общественнику разрешили провести в Екатеринбурге митинг против закона об "иноагентах"

Общественнику из Екатеринбурга Владиславу Постникову согласовали митинг против закона об "иностранных агентах". О решении министерства общественной безопасности Свердловской области он рассказал на своей странице в Facebook.

"По результатам голосования в моем телеграм-канале и ВКонтакте было решено выбрать в качестве места площадь Обороны, о чем я уведомил МОБ. Таким образом, митинг согласован с областными властями", - заявил активист.

Мероприятие пройдет уже в эту субботу в 19.00

Напомним, что в мае Постникова обвинили в экстремизме из-за протестов в парке УрГУПС. Сам же активист считает, что таким образом его собирались "отсечь" от выборов. Несмотря на это Екатеринбургский общественник все-таки смог сдать документы для участия в выборах от партии "Яблоко" в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму РФ, которые пройдут этой осенью.

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Теги: общественник, Постников, митинг, иноагенты



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