Пентагон опроверг сообщения о выводе войск с трех баз в Сирии

Министерство обороны США опровергло сообщения о сокращении американского контингента в Сирии.

По словам представителя Пентагон, параметры миссии в Сирии остаются прежними, передает РИА Новости.

По данным Telegram-канала Ateo Breaking, 1 сентября Иран обстрелял американскую военную базу на территории Сирии. Таким образом Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы дало сигнал американцам о необходимости вывести контингент из арабской республики.

Позже ряд иранских СМИ сообщил, что американские войска покинули три свои базы в САР.

На фоне этого Минобороны РФ заявило об обострении ситуации в Сирии, пишет Regnum. 1 сентября боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли из реактивных установок долину Эль-Габ в провинции Хама. В результате нападения погиб ребенок и девять человек пострадали.

В середине августа сообщалось, что американские военные провели масштабные учения на незаконно занимаемой территории Сирии. В восточной части провинции Дейр эз-Зор было замечено перемещение подразделений армии США и военной техники.

По данным от местных источников, в течение последних двух дней американские силы проводили маневры с применением тяжелого вооружения вблизи нефтеперерабатывающего завода "Коноко".

Подразделения американской армии с 2014 года незаконно находятся на территории Сирии, нарушая суверенитет независимого государства. В Сети распространены фото- и видеоматериалы, подтверждающие участие военнослужащих США в контрабанде нефти и других природных ресурсов Сирии.