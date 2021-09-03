03 Сентября 2021
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самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

Сразу два уральских аэропорта могут стать площадкой для базирования лоукостера S7

Тюменский аэропорт "Рощино" станет одним из четырех аэропортов, где группа S7 планирует разместить свой будущий лоукостер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на бизнесмена, владельца холдинга "Новапорт" Романа Троценко.

Еще три аэропорта сети Новапорт, которые S7 выбрала для базирования лоукостера - Новосибирск, Воронеж, Челябинск. Ведутся переговоры.

"Мы считаем, это очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения", - сообщил Троценко в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, "Новапорт" готов предоставить лоукостеру S7 скидки на период раскатки новых маршрутов.

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Теги: S7 Airlines, самолет, лоукостер, аэропорт



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