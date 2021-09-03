В Челябинске полицейские задержали мигранта с наркотиками в ходе рейдов по хостелам

В Челябинске сотрудники полиции провели рейды по гостиницам и хостелам в поисках нелегальных мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в ходе рейдов было проверено более 30 иностранных граждан. У одного из мигрантов был изъято около 3 граммов героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В Калининском районе города собственник одного из гостевых домов привлечен к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанности в связи с осуществлением миграционного учета гражданина ближнего зарубежья.

Также были пресечены два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.