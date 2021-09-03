Свердловским школьникам 1-9 классов начнут преподавать уроки финансовой грамотности

Учеников с 1 по 9 классы школ Свердловской области будут обучать финансовой грамотности на онлайн-уроках. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. До этого, во время весенней сессии, занятия охватили свыше 9 тыс. школьников 12% учебных заведений, которые приняли участие в онлайн-уроках.

Осенняя сессия в этом году стартует уже 15 сентября и предполагает как индивидуальное, так и обучение в составе класса или группы учеников. В программе, подготовленной Банком России, предусмотрены занятия по составлению личных финансовых планов и безопасному пользованию банковской картой. Ученики также смогут узнать, в каких случаях не стоит брать кредит, как вложить деньги, чтобы их приумножить, как распознать финансовых мошенников, зачем покупать страховку и что нужно знать про инфляцию.

"Набор финансовых знаний и умений, полученных в школе, поможет детям и подросткам разумно распоряжаться личными деньгами, ориентироваться в мире финансовых продуктов и услуг, оценивать возможные риски, отличать добросовестных участников рынка от мошенников. Чем раньше школьники начинают изучение основ финансовой грамотности, тем проще сформировать у них алгоритмы рационального финансового поведения. Тем более ответственными потребителями они вырастут и быстрее достигнут собственной финансовой независимости", – подчеркнула главный эксперт отдела финансовой грамотности Уральского ГУ Банка России Наталья Фотеева.

Напомним, что уже с 2022 года в учебную программу 1-5 классов российских школ внедрят преподавание финансовой грамотности. В Банке России пояснили, что программа не предусматривает введение отдельных дисциплин, однако школьники смогут обучаться обращению с финансами через математику и окружающий мир в начальных классах и географию и обществознание - в средних.

"Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, которые были разработаны при активном участии Банка России и приняты в этом году. Обучение c первых по пятые классы по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году. Большинство свердловских школ уже сейчас включают элементы финансовой грамотности в свои учебные планы, а в некоторых учебных заведениях это обязательная дисциплина", - отметили в пресс-службе.