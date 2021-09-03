Россия не сможет полностью отказаться от одноразового пластика к 2024 году - Минпромторг

В Минпромторге России считают, что стране не сможет отказаться от одноразового пластика полностью к 2024 году. Впрочем, министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что "двигаться в этом направлении – правильно", передает РИА Новости.

О возможном запрете на производство одноразовых товаров из пластика через два года ранее говорил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Но он добавлял, что это можно будет сделать только после того, как возникнет инфраструктура для производства биоразлагаемых материалов на замену пластику.

Ранее сообщалось, что Минприроды согласовывает с другими министерствами запрет на использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки. Главным образом речь об изделиях из пластика, например, ватных палочках и цветном пластике.

В начале лета список из "запрещенных" предметов, товаров и упаковки определил Российский экологический оператор (РЭО). Пластиковые или композитные товары, которые сейчас широко применяются в обиходе, предлагается заменять разлагаемыми и более экологичными. Например, ватные палочки на пластиковой основе предлагается заменить палочками из дерева или бумаги, а упаковку для яиц делать не из полистирола, а из пульперкартона и т.д.