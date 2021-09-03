Росимущество проработает предложения о передачи конфиската малоимущим

Росимущество поддержало инициативу о передаче нуждающимся части нереализованного конфискованного имущества и задержанных таможней товаров, пишут "Известия".

Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Общероссийского Народного фронта. Росимущество готово к дальнейшей проработке предложений по данному вопросу. Отмечается, что речь идет о качественных товарах, которые не запрещены к реализации.

Ранее ОНФ предложил изменить правила по уничтожению конфиската. Общественники отметили, что товары уничтожаются партиями, притом что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

Напомним, ранее опросы показывали, что россияне считают правильным раздавать голодным санкционный конфискат. В 2015 году, когда в силу вступил закон об уничтожении "запрещенки", активисты организовали сбор подписей под петицией о его отмене. Автор петиции напоминал о ленинградской блокаде, трепетном отношении к еде и памяти о страшном голоде.