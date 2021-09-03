Пожаловавшихся Миронову свердловских "эсеров" сняли с выборов

Сразу несколько членов партии "Справедливая Россия" будут исключены из выборных списков после жалобы к главе фракции Сергею Миронову. Об этом сообщают "Вечерние Ведомости" со ссылкой на источник в партии.

Напомним, что в августе боксер Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор ООО "Дорстрой-Экотехнологии" Мария Штань, а также выдвиженцы Александров и Хомутов обратились к Миронову и настаивали на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков".

После этого глава реготделения Андрей Кузнецов заявил, что действия его коллег являются частью предвыборной борьбы с "Единой Россией", члены которой якобы и давят на кандидатов "СР". По его словам, такими действиями противники хотят создать вокруг отделения СР "шлейф скандальности", добиваясь схода партии с выборной дистанции.

В свою очередь реготделение "ЕР" также прокомментировало заявление Кузнецова, отметив, что непричастны к жалобе, но подбор кандидатов в "СР" проводится непрозрачно.

На момент публикации не удалось оперативно получить комментарий главы свердловского отделения партии по поводу произошедшего исключения из списков участников "демарша".