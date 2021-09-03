Самолет Як-40 может получить водородный двигатель - Мантуров

Самолет Як-40 в долгосрочной перспективе может получить водородный двигатель. В этом году он уже был представлен на авиасалоне МАКС в электрической версии.

"Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательских работ - ред.) ЦАГИ отрабатывает на летной лаборатории Як-40 - собственно, он был представлен как раз на МАКСе - решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап - будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты", - заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он добавил, что проекты не будут параллельными – сначала разработают версию с электрическим двигателем, а уж затем – с водородным.