На матчи "Автомобилиста" в Екатеринбурге смогут ходить до 1000 зрителей

ХК "Автомобилист" совместно с Роспотребнадзором и министерством физической культуры и спорта Свердловской области согласовали увеличение текущих норм посещаемости хоккейных матчей в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на игры разрешено пускать до 1000 зрителей. Пока речь идет о стартовых матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги против магнитогорского "Металлурга" (3 сентября) и уфимского "Салавата Юлаева" (5 сентября).

"Данное приглашение направляется всем владельцам, купившим сезонные абонементы в прошлом чемпионате и не обращавшимся за возвратом денежных средств за два оставшихся оплаченных матча, прошедших при пустых трибунах из-за действовавших ограничений посещаемости. Штрих-коды на ваших абонементах будут автоматически активированы на ближайшие два матча, которые состоятся в КРК "Уралец" 3 и 5 сентября", - говорится в заявлении клуба.

Для прохода на трибуны необходимо прийти на матч с паспортом и оригиналом платного сезонного абонемента сезона 2020-2021.

Ранее сообщалось, что "Автомобилист" не будет продавать абонементы на новый сезон КХЛ. Причиной стала ситуация с высокой заболеваемостью коронавирусом в регионе.