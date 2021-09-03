03 Сентября 2021
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Спорт Свердловская область
хоккей, ХК Автомобилист, лось (2017) | Фото: Ульяна Темлякова

На матчи "Автомобилиста" в Екатеринбурге смогут ходить до 1000 зрителей

ХК "Автомобилист" совместно с Роспотребнадзором и министерством физической культуры и спорта Свердловской области согласовали увеличение текущих норм посещаемости хоккейных матчей в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на игры разрешено пускать до 1000 зрителей. Пока речь идет о стартовых матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги против магнитогорского "Металлурга" (3 сентября) и уфимского "Салавата Юлаева" (5 сентября).

"Данное приглашение направляется всем владельцам, купившим сезонные абонементы в прошлом чемпионате и не обращавшимся за возвратом денежных средств за два оставшихся оплаченных матча, прошедших при пустых трибунах из-за действовавших ограничений посещаемости. Штрих-коды на ваших абонементах будут автоматически активированы на ближайшие два матча, которые состоятся в КРК "Уралец" 3 и 5 сентября", - говорится в заявлении клуба.

Для прохода на трибуны необходимо прийти на матч с паспортом и оригиналом платного сезонного абонемента сезона 2020-2021.

Ранее сообщалось, что "Автомобилист" не будет продавать абонементы на новый сезон КХЛ. Причиной стала ситуация с высокой заболеваемостью коронавирусом в регионе.

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Теги: Автомобилист, болельщики, матчи, Екатеринбург



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