На ВЭФ утвердили строительство города "Спутник" рядом с Владивостоком

Новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек появится в 30 километрах от Владивостока в ТОР "Надеждинская". Соглашение о его создании подписано между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО "ПроГород" На площадке VI Восточного экономического форума.

Общая площадь города превысит 1 млн кв. м. Вместе с населением Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек. На первоначальном этапе город будет рассчитан на численность до 50 тыс. жителей, передает Regnum. В новом городе должны построить 2,8 млн кв. м жилья.

Напомним, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о существовании плана по увеличению населения Дальнего Востока за 15 лет на 2 млн. Например, предлагается поострить город-спутник Владивостока на 300 тыс. жителей.

Ранее в Минвостокразвития озвучили детали концепции по созданию на базе Владивостока агломерации-миллионника – первой на Дальнем Востоке. По мнению Чекункова, на первый план вышла странная проблема – нехватка земли.