03 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэр Нижнего Тагила признал дефицит медицинских кадров в городе

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел встречу с коллективом Демидовской больницы. Одной из тем обсуждения стал вопрос дефицита медицинских кадров.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Пинаев отметил, что в мэрии понимают остроту проблемы. Одним из путей ее решения он назвал возобновление практики целевой подготовки специалистов: для этого подписано трехстороннее соглашение между муниципалитетом, Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской больницей.

Первым итогом достигнутых договоренностей стало открытие в этом году трех медицинских классов, в которых обучаются 75 человек – по 25 в лицее №39, школах №64 и №85. Желание попасть в профильный класс уже изъявили жители соседних городов, например, Кушвы.

Владислав Пинаев также отметил, что администрация Нижнего Тагила не имеет полномочий в сфере здравоохранения, но считает своей обязанностью оказывать поддержку больницам и поликлиникам. В частности, для реанимации Демидовской больницы в рамках спонсорской помощи одно из предприятий закупило дорогостоящее медоборудование. Также, по его словам, в приоритетном порядке ремонтируются тротуары и подъезды к медучреждениям.

Напомним, в августе губернатор Евгений Куйвашев во время своего визита в Нижний Тагил заявил об отказе от перепрофилирования под лечение COVID-19 кардиологических отделений свердловских больниц.

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Теги: Пинаев, врачи, дефицит, Нижний Тагил



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