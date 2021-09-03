Дегтярев заявил о желании сделать город-миллионник из Хабаровска

Пока федеральные власти спорят о том, можно ли (и нужно ли) сделать из Владивостока агломерацию-миллионник на горизонте десяти лет, врио Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о планах сделать такой город из Хабаровска, причем к конкретной дате – 2034 году.

"По тем проектам, которые мы видим, занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике. Второе - это где люди будут жить, для этого нужна земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, мы будем вводить 1 млн кв. м в год уже в 2024 году, а это от 30 до 50 тыс. человек. Поэтому это очень легко считается: если мы с 2024 года вводим миллион кв. метров - это условно 50 тыс. (человек), умножаем на пять лет - это 250 тыс. - это 2029 год, еще на пять - это 500 тыс.

Сейчас население города составляет около 580 тыс. человек.

Дегтярев не уточнил, кто и как будет создавать рабочие места для города, увеличившегося вдвое.