03 Сентября 2021
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Экономика Дальневосточный ФО
Михаил Дегтярев (2020) | Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Дегтярев заявил о желании сделать город-миллионник из Хабаровска

Пока федеральные власти спорят о том, можно ли (и нужно ли) сделать из Владивостока агломерацию-миллионник на горизонте десяти лет, врио Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о планах сделать такой город из Хабаровска, причем к конкретной дате – 2034 году.
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"По тем проектам, которые мы видим, занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике. Второе - это где люди будут жить, для этого нужна земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, мы будем вводить 1 млн кв. м в год уже в 2024 году, а это от 30 до 50 тыс. человек. Поэтому это очень легко считается: если мы с 2024 года вводим миллион кв. метров - это условно 50 тыс. (человек), умножаем на пять лет - это 250 тыс. - это 2029 год, еще на пять - это 500 тыс.

Сейчас население города составляет около 580 тыс. человек.

Дегтярев не уточнил, кто и как будет создавать рабочие места для города, увеличившегося вдвое.

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Теги: михаил дегтярев, хабаровск, город-миллионник



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