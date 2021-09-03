03 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске пенсионерка отсудила 60 тысяч рублей за незаконное преследование по статье об оправдании терроризма

Центральный районный суд Челябинска взыскал в пользу активистки Стоп-ГОК Галины Гориной 60 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по делу об оправдании терроризма.

"По итогу взыскали с минфина в пользу Галины Гориной-Забавиной 60 тыс. рублей компенсации морального ущерба за реабилитацию-прекращение уголовного дела об оправдании терроризма", - сообщил адвокат Андрей Лепехин.

Напомним, уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Галины Гориной было прекращено в декабре 2019 года. Дело, которое было возбуждено за репост в интернете сообщения о взрыве в здании архангельского ФСБ было прекращено за отсутствием в действиях пенсионерки состава преступления.


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Теги: Стоп-ГОК, СК, уголовное дело, суд,



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