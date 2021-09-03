В Челябинске пенсионерка отсудила 60 тысяч рублей за незаконное преследование по статье об оправдании терроризма

Центральный районный суд Челябинска взыскал в пользу активистки Стоп-ГОК Галины Гориной 60 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование по делу об оправдании терроризма.

"По итогу взыскали с минфина в пользу Галины Гориной-Забавиной 60 тыс. рублей компенсации морального ущерба за реабилитацию-прекращение уголовного дела об оправдании терроризма", - сообщил адвокат Андрей Лепехин.

Напомним, уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Галины Гориной было прекращено в декабре 2019 года. Дело, которое было возбуждено за репост в интернете сообщения о взрыве в здании архангельского ФСБ было прекращено за отсутствием в действиях пенсионерки состава преступления.



