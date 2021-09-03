03 Сентября 2021
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Армия и ВПК В России
Самолет-истребитель Checkmate Су-75 (2021) | Фото: Ростех

Мантуров: Россия будет финансировать создание Checkmate самостоятельно

Россия профинансирует создание самолета пятого поколения Checkmate самостоятельно.

Как сообщил на Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Денис Мантуров, иностранные инвестиции для этого привлекаться не будут. Глава ведомства не исключил, что желание вложиться в истребитель инвесторы изъявят.

Checkmate будет строиться на средства Минпромторга, и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК.

Мантуров не исключил участие иностранного капитала в создании двухместного истребителя.

Также глава Минпромторга отметил, что Checkmate поступит в российские войска, хотя и ориентирован на иностранные рынки.

Как сообщалось, однодвигательный истребитель "Сухой" будет производить в Комсмосольске-на-Амуре (КнААЗ).

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Теги: Мантуров, Checkmate



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