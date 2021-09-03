03 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Челябинской области заведено дело после ДТП с двумя пострадавшими детьми

В Челябинской области инициировано дело по факту автоаварии, в которой пострадали семь человек.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, заведено уголовное дело.

Напомним, 1 сентября водитель маршрутного такси в поселке Локомотивный (город Карталы) наехал на дерево. В результате различные травмы получили пять местных жителей, а также 5-летняя девочка и 11-летний мальчик, находившиеся в маршрутном такси.

Также был травмирован водитель транспортного средства. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Теги: ДТП, авария, дети



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Ранее 02.09.2021 09:11 Мск В Челябинской области семь человек пострадали в ДТП с маршруткой


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