03 Сентября 2021
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Общество В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Роспотребнадзор не исключила подъем заболеваемости COVID-19 осенью

В России наблюдается плавное снижение заболеваемости COVID-19.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это происходит пятую неделю подряд. При этом она не исключила, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом, сославшись на "эпидемиологические законы". Это связано с тем, что люди возвращаются из отпусков, дети - в школу.

"Такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний во всех коллективах", — сказала Попова. По ее словам, обычно рост наблюдается во второй декаде сентября. Глава  Роспотребнадзора не исключила, что вирус обеспечит себе дальнейший рост при отсутствии прививки.

Тем временем, в Норвегии признали, что коллективного иммунитета вакцинацией не достичь.

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус



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