03 Сентября 2021
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Общество В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Российские компании увеличат число регулярных рейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию

Росавиация одобрила с 10 сентября увеличение число регулярных рейсов из Санкт-Петербурга и Калининграда в Дубай, Хельсинки и Берлин.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, при этом продлена приостановка авиасообщения с Танзанией до 1 октября. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Так из Санкт-Петербургв дубай количество рейсов увеличено с 1 до 7, а Хельсинки - с 7 до 14. Из Калининграда можно будет улететь в Берлин два раза в неделю.

Ранее российская авиакомпания S7 заявила, что в октябре начнет полеты на египетские курорты.

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Теги: авиакомпании, авиация, туризм



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