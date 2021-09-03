Российские компании увеличат число регулярных рейсов в Германию, ОАЭ и Финляндию

Росавиация одобрила с 10 сентября увеличение число регулярных рейсов из Санкт-Петербурга и Калининграда в Дубай, Хельсинки и Берлин.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, при этом продлена приостановка авиасообщения с Танзанией до 1 октября. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Так из Санкт-Петербургв дубай количество рейсов увеличено с 1 до 7, а Хельсинки - с 7 до 14. Из Калининграда можно будет улететь в Берлин два раза в неделю.

Ранее российская авиакомпания S7 заявила, что в октябре начнет полеты на египетские курорты.