В Ивановской области перенесшим коронавирус пенсионерам заплатят по 3 тысячи рублей

Власти Ивановской области заявили, что заплатят по 3 тыс. руб. людям старше 65 лет, переболевшим коронавирусом с начала эпидемии до 1 мая 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, такое заявление сделал губернатор Станислав Воскресенский на встрече с активом ветеранских организаций. При этом не важно, где переболел пенсионер - дома либо в больнице.

Средства предназначены на восстановление здоровья переболевших. Как отметил Воскресенский, до появления вакцин "люди массово болели" не имея возможности полностью обезопасить себя.

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