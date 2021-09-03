03 Сентября 2021
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Политика Центральный ФО
рубли, деньги (2015) | Фото: roem.ru

В Ивановской области перенесшим коронавирус пенсионерам заплатят по 3 тысячи рублей

Власти Ивановской области заявили, что заплатят по 3 тыс. руб. людям старше 65 лет, переболевшим коронавирусом с начала эпидемии до 1 мая 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, такое заявление сделал губернатор Станислав Воскресенский на встрече с активом ветеранских организаций. При этом не важно, где переболел пенсионер - дома либо в больнице.

Средства предназначены на восстановление здоровья переболевших. Как отметил Воскресенский, до появления вакцин "люди массово болели" не имея возможности полностью обезопасить себя.

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Теги: коронавирус, пенсионеры



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