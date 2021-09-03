03 Сентября 2021
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нож убийство криминал (2010) | Фото:focus.ua

В Самаре убит подозреваемый в педофилии

Выясняются обстоятельства убийства жителя Самары, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено 2 сентября на территории лесополосы у поселка Винтай. По предварительным данным, он скончался в результате ножевого ранения.

Ранее на покойного завели дело. Как считает следствие, с 2016 по 2021 год мужчина совершил противоправные действия сексуального характера в отношении двух девочек шести и восьми лет. Видеозаписи он делал с помощью телефона.

Напомним, в Верхней Пышме перед судом предстанут трое местных жителей, до смерти избивших и надругавшихся над мужчиной, которого дети одной из обвиняемых оговорили в педофилии.

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Теги: Самара, убийство, педофил



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