"Роснефть" выразила желание поставлять газ по "Северному потоку-2"

Компания "Роснефть" обратилась в кабмин России с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по трубопроводу "Северный поток-2".

Соответствующее письмо глава компании Игорь Сечин направил в адрес президента Владимира Путина, пишет "Коммерсант".

Как сообщил вице-премьер Александр Новак, в настоящее время министры занимаются рассмотрением данного обращения, после чего начнется обсуждения вопроса в правительстве, передает "Интерфакс".

Напомним, "Газпром" ожидает ввод первой нитки газопровода в эксплуатацию не позже середины октября.