"Роснефть" выразила желание поставлять газ по "Северному потоку-2"
Компания "Роснефть" обратилась в кабмин России с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по трубопроводу "Северный поток-2".
Соответствующее письмо глава компании Игорь Сечин направил в адрес президента Владимира Путина, пишет "Коммерсант".
Как сообщил вице-премьер Александр Новак, в настоящее время министры занимаются рассмотрением данного обращения, после чего начнется обсуждения вопроса в правительстве, передает "Интерфакс".
Напомним, "Газпром" ожидает ввод первой нитки газопровода в эксплуатацию не позже середины октября.