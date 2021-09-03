03 Сентября 2021
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Общество В России
Аслан Гагиев (2017) | Фото:mk.ru

7 сентября начнутся слушания дела криминального авторитета Аслана Гагиева

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело, фигурантом которого тал криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиняемый в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек.

Из картотеки суда следует, что предварительное слушание назначено на 7 сентября. За создание преступного сообщества и банды и руководство ими, а также за незаконный оборот оружия и убийства Гагиеву грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Гагиев, обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств, экстрадирован в Россию из Австрии.

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Теги: Гагиев, криминальный авторитет, убийства, суд



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